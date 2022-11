Vampire the Masquerade Bloodlines 2 nel 2023 'non è impossibile': parla Paradox

Dai vertici di Paradox Interactive arrivano nuove rassicurazioni sullo sviluppo di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, annunciato ufficialmente ormai oltre tre anni fa.

Nel commentare i molteplici rinvii che hanno caratterizzato la produzione, il CEO di Paradox, Fredrik Wester, ha rivelato un cauto ottimismo. Intervistato dalla testata svedese Privata Affarer, il dirigente ha infatti dichiarato di essere "incredibilmente soddisfatto" di ciò che ha visto sinora e che "il gioco è in ottime mani". Come noto, nel febbraio 2021 lo sviluppo di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 è stato sottratto ad Hardsuit e affidato ad un altro team, la cui identità non è però stata ancora resa nota da Paradox Interactive.

Originariamente atteso per il 2020, il GDR vampiresco è stato più volte posticipato, sino all'annuncio di un rinvio a data da destinarsi. Al momento, il publisher è restio ad offrire aggiornamenti sul possibile lancio, ma sembra che il CEO nutra una certa fiducia in merito. "Probabilmente saremo in grado di fissare una data di uscita relativamente presto", ha infatti dichiarato Fredrik Wester, aggiungendo che un debutto di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 nel corso del 2023 "non è impossibile".



Dettaglio interessante, nel corso dell'intervista il dirigente di Paradox ha inoltre confermato che l'azienda ha al momento circa 15 giochi in cantiere, nessuno dei quali mobile.