Vampire The Masquerade Bloodlines 2 annunciato con un trailer

I rumor dei giorni scorsi si sono rivelati corretti: Paradox Interactive ha annunciato alla GDC Vampire The Masquerade Bloodlines 2 per PlayStation 4, Xbox One e PC, in arrivo nel primo trimestre del 2020.

Sei stato concepito con un atto di terrorismo vampiresco: la tua sola esistenza innesca la guerra per la tratta del sangue di Seattle. Forma scomode alleanze con le creature che controllano la città e svela la cospirazione che ha fatto precipitare Seattle in una sanguinosa guerra civile tra potenti fazioni di vampiri.

Diventa il vampiro definitivo

Immergiti nell'universo del Mondo di tenebra e concretizza le tue fantasie vampiresche in una città piena di personaggi intriganti che reagiscono alle tue scelte. Tu e le tue discipline sarete un'arma letale nel nostro incalzante e rocambolesco sistema incentrato sul combattimento in mischia. Man mano che avanzerai il tuo potere crescerà, ma ricorda di tenere fede alla Masquerade e conservare la tua umanità... o dovrai affrontarne le conseguenze.

Penetra nel cuore oscuro di Seattle

Seattle è sempre stata governata da vampiri. Dai la caccia alla tua preda negli scenari cittadini ricostruiti e reinventati per Mondo di tenebra. Incontra gli antichi fondatori, presenti sin dalla nascita della città, e i nuovi arrivati che stanno cambiando il volto di Seattle con il denaro guadagnato grazie a innovazioni tecnologiche. Tutti hanno dei doppi fini, quindi scegli saggiamente da che parte stare.

Forma alleanze scomode

Scegli la tua fazione nella guerra per la tratta del sangue di Seattle: ciascuno ha diverse caratteristiche e una storia diversa. Il mondo ti giudicherà in base alle tue amicizie, ma ricorda: prima o poi tutti devono sporcarsi le mani.

Vivi la storia

Scritto dalla mente creativa del Bloodlines originale, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 riporta in vita le ambizioni del primo gioco e vede il ritorno di alcuni personaggi amatissimi dai fan.

I preordini del gioco apriranno oggi su Paradox Store, Steam, GOG ed Epic Games Store, presto anche su PlayStation Store e Xbox Store. Oltre all'edizione Standard (59.99 euro) Paradox ha ufficializzato anche le edizioni Unsanctioned Edition (69.99 euro) e Blood Moon Edition (89.99 euro), quest'ultima contenente anche il Season Pass Season of the Wolf che darà accesso a due Story Pack ed una espansione. Effettuando il preorder di una qualsiasi versione riceverete la colonna sonora in formato digitale, un outfit retrò e due skin per le armi.