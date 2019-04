Vampire The Masquerade Bloodlines 2: background e discipline dei Thinblood

Paradox Interactive ha oggi svelato ulteriori dettagli sul background e sulle discipline dei Thinblood di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

I giocatori inizieranno la loro avventura nei panni di un Thinblood, un gruppo di vampiri di seconda classe con abilità più deboli rispetto a quelle dei clan full-blood più grandi. Andando avanti con la storia, i giocatori alla fine si uniranno a uno dei cinque clan Kindred full-blood, ognuno dei quali verrà rivelato nelle prossime settimane.

I Thinblood sono un recente e debole gruppo di vampiri in costante lotta per la sopravvivenza nel World of Darkness. Nonostante siano trattati come cittadini di seconda classe dai Kindred full-blood, la leadership di Seattle stranamente tollera i Thinblood. Anche se Seattle è sotto il controllo di Camarilla da poco tempo, rimane una città ricca di opportunità, in cui Thinbloods possono entrare a far parte dei circoli più alti della società dei vampiri; tuttavia, raramente gli viene mostrato lo stesso rispetto o valore legale di cui godono invece i membri del clan full-blood.

All'inizio di Bloodlines 2 i giocatori dovranno scegliere tra una delle tre discipline Thinblood: Chiropteran, Mentalism o Nebulation. Queste discipline Thinblood, tratte dal gioco da tavolo RPG e adattate per Bloodlines 2, garantiscono eccezionali abilità di combattimento e di attraversamento che possono essere aggiornate durante il gioco per migliorare l'efficacia o aggiungere effetti speciali.

Ogni disciplina Thinblood ha due poteri attivi e tre upgrade passivi. Le loro progressioni sono spiegate qui di seguito:

Chiropteran

Forte affinità con i pipistrelli, che consente ai vampiri di muoversi nell'aria ed evocare sciami.

Glide: primo potere attivo. Glide riduce notevolmente il peso dello scheletro e della massa muscolare del vampiro permettendo così di galleggiare brevemente, raggiungere aree altrimenti inaccessibili, piombare sugli NPC per abbatterli.

Bat Swarm: secondo potere attivo. Il vampiro può evocare un piccolo sciame di pipistrelli per attaccare un NPC, stanandolo temporaneamente e infliggendo danni bassi. Questo potere può essere potenziato fino a quando un vero vortice di ruvide ali avvolge il vampiro, tormentando e danneggiando chi si avvicina troppo.

Mentalism

Usa la telecinesi per manipolare oggetti e per disarmare i nemici.

Pull: primo potere attivo. Manipola oggetti inanimati o armi degli NPC, usando la telecinesi.

Levitate: secondo potere attivo. Fa levitare un NPC vivente. La sua forza può essere potenziata permettendo così al vampiro di far levitare tutto e tutti in un'area e lanciare i nemici sospesi in giro come una bambola di pezza.

Nebulation

Permette al vampiro di evocare e gestire la nebbia.

Mist Shroud: primo potere attivo. Evoca un velo di nebbia che circonda il giocatore per un breve periodo. Il mantello di nebbia attenua il suono dei passi e riduce il raggio d'azione del giocatore. Inoltre, il giocatore può parzialmente trasformarsi in una nuvola di nebbia per eseguire un attacco di soffocamento su un NPC o viaggiare attraverso uno spazio stretto, come una ventola o un condotto di ventilazione.

Envelop: secondo potere attivo. Crea una nuvola di nebbia stazionaria e vorticosa che circonda, acceca ed entra nei polmoni di un NPC.

Così come i Thinblood, ognuno dei cinque clan full-blood ha le proprie abilità, upgrade e molto altro, offrendo ai giocatori nuovi modi per immergersi nell'oscurità che si nasconde a Seattle. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 uscirà nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.