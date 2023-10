Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è davvero vivo! Scatti da una Seattle Neo-Noir

Sparito dalla circolazione per anni e finito sull'orlo della cancellazione nel 2021, lo scorso settembre Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 è risorto grazie a The Chinese Room, che ha ereditato le redini dello sviluppo dandoci appuntamento al 2024 per il lancio ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Nonostante il reveal del gameplay sia stato fissato per gennaio 2024, gli sviluppatori britannici hanno preso la piacevole abitudine di aggiornarci costantemente sullo stato dei lavori. Dopo i primi dettagli sulla storia e giocabilità, oggi hanno condiviso una serie di istantanee scattate all'interno delle ambientazioni di Seattle, metropoli americana che si presenterà agli occhi dei videogiocatori di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 in stile Neo-Noir.

Ma cos'è il Neo-Noir? L'Art Director Ben Matthews lo descrive come un revival dei film Noir di metà novecento, quando gli artisti dipingevano le città moderne con luci al neon e ombre profonde, dando vita a luoghi popolati da personaggi sinistri e teatro di storie malinconiche. Qualcosa di molto simile a John Wick e Blade Runner, per intenderci. La vera anima della Seattle di Vampire The Masquarade: Bloodlines 2, assicura Matthews, emerge solo di notte, quando la luce del Sole non batte per nasconderla.

Anche i rifugi dei vampiri, come potete vedere nelle immagini allegate a questa notizia, presenteranno il medesimo stile. I vampiri, ha spiegato il Direttore Artistico, trovano conforto nell'ombra e rifuggono i caldi colori del giorno, per questo motivo gli interni sono stati realizzati con una palette fredda e con poche fonti luminose ben piazzate, che creano un'atmosfera unica.

Al posto della pioggia battente, marchio di fabbrica dei noir, in Vampire The Masquarede: Bloodlines 2 c'è invece la neve, che modella le forme delle strade, dei tetti e dei palazzi contribuendo ad un'estetica Neo-Noir molto peculiare. Parlando della città, Matthews ha anche spiegato The Chinese Room non ha ricreato Seattle in scala 1:1, tuttavia ha fatto numerose ricerche dal vivo, oltre che su Google Maps e Google Earth, per portare a schermo la sua anima nella maniera più autentica possibile.