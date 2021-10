Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è stato molto vicino all'essere cancellato

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è ancora vivo ma ha rischiato seriamente di essere cancellato, stando a quanto dichiarato dal CEO di Paradox Interactive in una recente intervista.

Come sappiamo ci sono stati vari problemi con lo sviluppo di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e Paradox ha sollevato Hardsuit Labs dall'incarico, affidando i lavori ad un team interno e rinviando il gioco a data da destinarsi.

Frederic Veste, CEO di Paradox, ha rivelato che dopo tutti questi problemi il publisher ha seriamente considerato l'idea di cancellare il progetto e il sequel di Vampire The Masquerade è stato effettivamente "molto vicino all'essere cancellato, anzi direi che è stato quasi cancellato, per un periodo." Il nuovo studio incaricato dello sviluppo sembra però aver sottoposto a Paradox materiale convincente, da qui la decisione di continuare ad investire sull'IP dopo l'iniezione di fiducia ricevuta dal team.

Quando esce Vampire The Masquerade Bloodlines 2? Difficile dirlo, inizialmente si parlava di un rinvio al 2022 ma questa data non sembra essere realistica considerando anche il tempo necessario affinché i nuovi sviluppatori ricevano tutti gli assets e le direttive per procedere con i lavori, oltre al tempo per sistemare bug e problemi tecnici e dare al gioco una nuova direzione in linea con le aspettative di Paradox.