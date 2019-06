In Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 ci saranno finali multipli

Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, è uno dei giochi più attesi dalla community, sia per la fiducia verso il franchise, visto l'apprezzamento del capitolo precedente, sia per via del gameplay visto negli ultimi tempi, che ha fatto apprezzare ancora di più il titolo.

E da una recente intervista di Cara Ellison e Brian Mitsoda, rispettivamente Narrative Designer e Narrative Leader del gioco, sono arrivati nuovi dettagli sulla storia e sull'importanza delle proprie scelte, dato che Bloodlines 2 prevede che il giocatore effettui alcune decisioni che avranno poi un impatto sul gioco e sul suo finale, tanto che sono previsti finali multipli in base alle scelte fatte durante la propria partita.

"Abbiamo cercato di renderlo organico e realistico, in modo che il giocatore non possa spesso prevedere cosa succederà quando effettuerà la scelta, ma scelga in base a ciò che crede sia meglio in quel momento, per poi vedere come si sviluppa la storia davanti ai suoi occhi. Ci sono finali multipli per il gioco, ogni partita potrebbe essere diversa da un'altra".

Che ne pensate delle loro parole? Vi fa piacere che il gioco preveda una possibilità del genere? La data d'uscita di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 ancora non è stata fissata, ma il suo lancio è previsto per il 2020. Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2.