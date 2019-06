Vampire The Masquerade Bloodlines 2: il nuovo gameplay trailer svela la finestra di lancio

I ragazzi di Paradox e Hardsuit Labs hanno approfittato del palco losangelino del PC Gaming Show 2019 per mostrare un nuovo gameplay trailer di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e svelare la finestra di lancio del gioco, corrispondente ai primi tre mesi del 2020.

Il trailer, che mostra delle immagini tratte da una build pre-alpha del titolo, ci porta alla scoperta dell'oscura Seattle che fa da sfondo alle vicende narrate nel nuovo capitolo, dei personaggi secondari, del sistema di combattimento in mischia e dei poteri a disposizione del protagonista.

La città americana è precipitata in una sanguinosa guerra civile tra potenti fazioni di vampiri, tra cui figurano i Brujah, i Thinblood, i Tremere, i Toreador, i Ventrue e i Malkavian. I giocatori potranno scegliere da che parte stare, ognuna con storia e caratteristiche differenti, e ogni loro azione produrrà delle conseguenze sulla trama, scritta dalla mente creativa del Bloodlines originale.

Potete ammirare il trailer in apertura di notizia, buona visione! Vampire The Masquerade Bloodlines 2, ricordiamo, è in via di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC.