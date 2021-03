Vampire The Masquerade Bloodlines 2: Hardsuit Labs licenzia parte del personale

Come annunciato a febbraio, Paradox Interactive ha rimosso il team Hardsuit Labs dallo sviluppo di Vampire 2, affidando i lavori ad un team non ancora rivelato e rinviando il gioco al 2022. Ma cosa succederà ora agli ex sviluppatori?

Purtroppo la situazione per Hardsuit Labs non sembra essere delle più rosee, come confermato anche dalla Narrative Designer Anna C. Webster, la quale è stata licenziata nei giorni scorsi insieme a tutti i colleghi che si stavano occupando di scrivere trama e sceneggiatura di Vampire The Masquerade Bloodlines 2.

La Narrative Designer fa sapere di essere alla ricerca di nuove opportunità professionali e lo stesso vale per tutti i suoi colleghi licenziati. Anna Webster ha voluto poi ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori che hanno reso Hardsuit "uno studio fantastico dove lavorare."

Hardsuit non si sta più occupando del progetto e dunque i licenziamenti sembrano inevitabili dal momento che la maggior parte del personale era stato assunto proprio con l'obiettivo di lavorare a Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Venuta a mancare la possibilità di continuare i lavori, l'azienda sta sfoltendo l'organico con l'obiettivo di ridurre i costi e probabilmente focalizzarsi su altri progetti di minor entità.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 uscirà nel 2022, il nuovo team al lavoro sul gioco non è stato annunciato da Paradox.