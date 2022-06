Vampire The Masquerade Bloodlines 2: ecco le immagini della versione cancellata

Come sappiamo da ormai un po' di tempo, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è stato molto vicino all'essere cancellato, con i ragazzi di Hardsuit Labs che sono stati sollevati dall'incarico di realizzare il sequel del titolo vampiresco pubblicato nel 2004.

Paradox Interactive ha dichiarato di aver affidato il compito ad un'altra software house, di cui ad oggi non sappiamo ancora nulla. Il publisher ha chiesto ai fan di pazientare fino a quando il progetto non sarà pronto per mostrarsi nuovamente al pubblico, ma nel frattempo sono emerse online le immagini del progetto originale in mano ad Hardsuit.

A diffondere il materiale è stato il designer Viktor Blanke, che ha collaborato con la software house per la durata di due anni, prima che Paradox decidesse di porre un freno allo sviluppo e cambiare completamente direzione.

"Ho lavorato per tutto il 2018-2020 con Paradox Interactive & Hard Suit Labs a Vampire - The Masquerade: Bloodlines II, il tanto atteso sequel del gioco di ruolo cult del 2004. Il mio lavoro spaziava dal feedback ai suggerimenti creativi, alla creazione di stili per concept, visual, UI/UX e design del marchio, fino alla combinazione dell'aspetto narrativo con l'apprendimento del giocatore durante le prime fasi dell'esperienza. È stato anche divertente passare del tempo con l'ex collaboratore e maestro jedi Anton Grandert su alcune immagini di questo progetto".

Nell'attesa di saperne di più sul progetto, è sicuramente interessante dare uno sguardo a quello che avrebbe potuto essere Vampire The Masquerade Bloodlines 2 così come lo aveva immaginato Hardsuit. Cosa ne pensate di questi scatti?