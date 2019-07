Vampire The Masquerade Bloodlines 2 si mostra in 21 minuti di gameplay

Paradox Interactive ci concede una nuova opportunità per tornare a visitare le oscure e fascinose ambientazioni di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, il nuovo insperato capitolo della serie ruolistica atteso al debutto durante il prossimo anno.

Dopo aver diffuso un lungo video di gameplay di Control di Remedy Entertainment con tanto di Ray Tracing abilitato, i colleghi di Dualshockers hanno condiviso anche il nuovo filmato di gioco incentrato sulla nuova fatica di Paradox. All'interno di questi 21 minuti di gameplay che vi abbiamo proposto in cima alla notizia, possiamo osservare diversi aspetti caratterizzanti della produzione: dialoghi, scene di combattimento, esplorazione, e molto altro ancora. In questo contesto, il compito del giocatore sarà quello di rintracciare un personaggio chiamato Slugg, e l'epilogo di questa porzione dell'arco narrativo del titolo si potrà concludere in modi differenti: gli sviluppatori, del resto, hanno già precisato che le singole decisioni prese durante lo svolgimento dell'avventura avranno conseguenze determinanti, da cui peraltro deriveranno una moltitudine di finali differenti.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sarà pubblicato da Paradox Interactive nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete interessati ad approfondire ulteriormente il titolo ruolistico, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dopo la prova dell'E3.