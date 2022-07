Vampire the Masquerade Bloodlines 2 non è perduto: il CEO di Paradox rassicura i fan

I molteplici rinvii di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 hanno preoccupato non poco la community di appassionati del World of Darkness, in attesa di poter tornare a vestire i panni dei seducenti vampiri della Masquerade.

In origine, come raccontato nel nostro Studio Tour dedicato a Sharkmob, il GDR vampiresco avrebbe dovuto raggiungere il mercato videoludico ben prima di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, che ha invece finito per precedere su PC e console il sequel di Vampire the Masquerade: Bloodlines. I numerosi problemi di produzione che hanno coinvolto il gioco ne hanno progressivamente allontanato il debutto, ancora oggi privo di una finestra di lancio specifica.

Nonostante ciò, il CEO di Paradox Interactive invita ancora una volta gli appassionati a non preoccuparsi per il destino di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2. Stando a Fredrik Wester, infatti, il gioco non è stato assolutamente cancellato e lo sviluppo sta procedendo. "Vi faremo sapere di più quando saremo pronti", conclude il dirigente nel suo breve Tweet, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Di recente, in rete hanno trovato spazio immagini leak di una versione cancellata di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, ma sembra che per il momento l'intenzione di Paradox Interactive sia ancora quella di procedere con il completamento del progetto e la sua pubblicazione.