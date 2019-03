Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non sarà open world, presenti contenuti politici

Pur anticipato da un rumor emerso in rete nei giorni scorsi, l'annuncio di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 giunto da parte di Paradox Interactive ha sorpreso tutti i fan del primo capitolo della serie vampiresca pubblicato nell'ormai lontano 2004.

Nel corso di un'intervista concessa a Kotaku, i ragazzi di Hardsuit Labas, che si stanno occupando della realizzazione di questo insperato sequel, ci hanno anticipato alcuni degli aspetti di gioco su cui stanno attualmente lavorando. Tra questi, impossibile non citare il mondo in cui gli eventi narrativi prenderanno luogo: l'obiettivo dello studio non è quello di creare una laction vasta ma vuota, bensì di dar vita ad un'ambientazione che sappia coinvolgere pienamente il giocatore e lo invogli a tornarci per svolgere le numerose attività che vi sono contenute.

"Ciò che vogliamo fare è catturare l'essenza della location. Lo preferiamo ad un open world pieno di cose ma con poco di veramente significativo zona dopo zona", le parole di Brian Mitsoda, lead narrative designer del gioco. "Vogliamo assicurarci che il giocatore non cammini a vuoto senza fare nulla".

Bloodlines 2 vuole essere un gioco maturo: Hardsuit Labas ha introdotto nella trama alcuni temi scottanti ed attuali (come la comunità LGBT e le patologie mentali), che per questo saranno ricondotti al clima politico che viviamo nel mondo odierno. Sorprendentemente, gli sviluppatori non mancheranno di lasciar trasparire la loro opinione in merito a queste tematiche:

"È un gioco politico, ma penso che rappresenti una delle poche possibilità per noi per permettere alla gente di formare il proprio giudizio sulle cose in modo che non risulti banale. Non credo si possa avere la visione chiara su un argomento politico se non comprendi entrambe le fazioni. È semplice dire "questo è giusto, questo è sbagliato". Ma prenderemo decisamente una nostra posizione su ciò che crediamo sia positivo o negativo. Ciò che è interessante riguardo al conflitto principale del gioco è che andrà a toccare uno di quegli argomenti che vengono largamente discussi".

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 uscirà nel primo trimestre del 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco supporterà il Ray-Tracing ed il DLSS.