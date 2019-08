Vampire The Masquerade Bloodlines 2: il nuovo mostra i muscoli della GeForce RTX

Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno pubblicato oggi il trailer della Gamescom di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, che mette in mostra le potenzialità della tecnologia GeForce RTX.

Il video permette di dare uno sguardo approfondito alle opzioni grafiche ed alle migliorie presenti con la tecnologia RTX attiva, la quale permette nel complesso di godere di un comparto tecnico migliorato, di altissimo livello su macchine dotate di hardware particolarmente performante.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sarà uno dei protagonisti della Gamescom di Colonia, al momento non è chiaro se Paradox presenterà una nuova demo giocabile o porterà in fiera la stessa build dell'E3, per saperlo non ci resta che attendere i prossimi giorni, la fiera tedesca si terrà dal 20 al 24 agosto.

Il sequel di Vampire The Masquerade Bloodlines uscirà nel primo quarto del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la data di uscita precisa non è stata ancora annunciata ma il lancio è ancora piuttosto lontano, certamente ne sapremo di più entro la fine dell'anno. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è stato accolto positivamente da pubblico e critica nelle prime uscite pubbliche, Paradox sembra avere in mano uno dei titoli più interessanti del prossimo anno, non siete d'accordo?