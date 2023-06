Vampire The Masquerade Bloodlines 2: Paradox rimborserà i pre-order del gioco

Paradox Interactive ha recentemente pubblicato delle nuove immagini di Vampire The Masquerade 2, a testimonianza di come il progetto sia ancora vivo, a dispetto del suo sviluppo travagliato. Il publisher ha inoltre fornito un importante aggiornamento sulle edizioni del gioco e sui pre-order effettuato dai clienti.

Paradox ha deciso di effettuare i rimborsi di tutti i preordini di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, dal momento che ha apportato alcune modifiche ai contenuti delle edizioni del titolo. Di seguito le dichiarazioni fornite direttamente dal team di sviluppo:

"È passato un po' di tempo tra gli aggiornamenti mentre lavoravamo al gioco a testa bassa. Rimaniamo impegnati nel fornire un fantastico gioco di Vampire: The Masquerade – Bloodlines come lo eravamo quando lo abbiamo annunciato, e non vediamo l'ora di mostrarvi di più a settembre di quest'anno.

Riconosciamo che è passato molto tempo da quando molti di voi hanno preordinato Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Man mano che lo sviluppo continua, aggiorneremo le edizioni del gioco e i contenuti bonus e vogliamo offrire il miglior servizio a voi che ci avete supportato tramite il pre-ordine digitale dopo tutto questo tempo".

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è stato molto vicino all'essere cancellato, tuttavia il progetto è stato salvato da Paradox, che si appresta a mostrare il titolo entro settembre di quest'anno.