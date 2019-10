Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato posticipato

Se siete tra coloro ansiosi di re-immergersi nelle tetre atmosfere del World of Darkness plasmato da White Wolf Publishing, abbiamo una brutta notizia per voi. Il publisher Paradox Interactive e lo studio di sviluppo Hardsuit Labs hanno deciso di posticipare l'uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Inizialmente previsto durante il primo trimestre del 2020, il gioco verrà lanciato più tardi nel corso dell'anno, in una data non meglio specificata. Con un comunicato congiunto, Andy Kipling e Brian Mitsoda di Handsuit Labs hanno dichiarato: "Negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo lavorato duramente per realizzare il degno successore di Bloodlines. Per noi, ciò non significa solamente rispettare le ambizioni di un gioco di tale caratura, ma anche assicurarci di non compiere gli stessi errori. Quest'oggi, siamo qui per dirvi che abbiamo bisogno di più tempo per realizzare il gioco che state aspettando. Anche se Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 uscirà ugualmente nel 2020, abbiamo deciso dare priorità alla qualità e saltare la finestra di lancio del primo trimestre".



Dalle loro parole, traspare chiaramente la volontà di non ripetere gli stessi errori del predecessore, che pur essendo un gioco di culto, non era affatto esente da problemi: "Abbiamo la responsabilità di evitare i problemi che hanno inficiato il primo gioco, che è diventato famoso per essere stato lanciato troppo presto. Negli ultimi due mesi, ci siamo resi conto che rispettando la data comunicata avremmo ripetuto quello stesso errore. Non lo faremo. In fin dei conti, tutti coloro che stanno lavorando a questo gioco vogliono offrirvi il miglior Bloodlines 2 che possono".

Motivazioni del genere sono più che condivisibili. Il nostro Alessandro Bruni aveva infatti ravvisato alcune criticità durante la sua prova di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 durante la Gamescom 2019. Se questo tempo servirà a risolverle, allora un'attesa più lunga del previsto sicuramente non guasterà più di tanto.