Vampire The Masquerade Bloodlines 2 posticipato: l'appuntamento coi vampiri slitta al 2021

Nel corso dell'Inside Xbox trasmesso nel mese di maggio, il pubblico aveva potuto visionare un nuovo e suggestivo trailer di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, col quale veniva confermato l'arrivo del gioco su next gen.

Con una pubblicazione attesa per gli ultimi mesi del 2020, l'RPG è stato purtroppo oggetto di posticipo: a confermarlo è una nota ufficiale pubblicata dai canali social ufficiali del titolo. Con il breve messaggio che potete visionare in calce a questa news, Paradox Interactive e Hardsuit Labs rendono noto che Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 non arriverà sul mercato quest'anno, ma nel 2021. A motivare tale decisione, troviamo considerazioni legate alla necessità di avere più tempo per ultimarne lo sviluppo, così da offrire una produzione con un livello qualitativo in grado di soddisfare pienamente i suoi autori.

Al momento, non si hanno a disposizione ulteriori indicazioni: il team di sviluppo promette ad ogni modo nuovi aggiornamenti in merito alle nuove tempistiche di lancio. In attesa di saperne di più, ricordiamo che l'RPG è atteso su Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate l'ultimo provato di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, realizzato dal nostro Alessandro Bruni.