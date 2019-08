Vampire The Masquerade Bloodlines 2 si presenta in un ricco video gameplay

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma questo non gli impedisce di tornare a mostrarsi in una ricca sessione di gameplay.

In occasione della Gamescom 2019, i colleghi di IGN.com hanno infatti avuto modo di pubblicare un corposo video gameplay in cui il titolo di Paradox Interactive è l'assoluto protagonista. Il filmato, della durata di circa trenta minuti, consente di dare uno sguardo più approfondito ad ambientazioni e meccaniche che caratterizzeranno il ritorno di Vampire the Masquerade. L'universo vampiresco della serie torna dunque a mostrarsi in questo nuovo video di Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Vi ricordiamo che il titolo aveva avuto modo di presentarsi anche all'E3 2019. Durante la fiera losangelina, il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli aveva infatti avuto modo di fare una prima conoscenza col gioco, per poi raccontarvi le proprie impressioni in una ricca anteprima di Vampire the Bloodlines 2. Il team di sviluppo ha recentemente confermato al pubblico la presenza di finali multipli all'interno della sua nuova produzione, il cui esordio sul mercato videoludico è atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One nel corso del prossimo anno. Lo state aspettando?