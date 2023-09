Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è risorto! Il trailer del ri-annuncio lo fissa al 2024

Esattamente come certi vampiri, che proprio non ne vogliono sapere di morire, anche Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 ha trovato la forza di riemergere dall'ombra dopo le numerose traversie produttive che lo hanno visto protagonista. Paradox Interactive ha infatti approfittato per PAX West 2023 per riannunciarlo e fissare una nuova finestra di lancio.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2, che nel 2021 ha perso lo studio di sviluppo originale (Hardsuit Labs) trovandosi ad un passo dalla cancellazione, è a quanto pare riuscito a sopravvivere grazie alla tenacia di Paradox Interactive, che ha preferito non lasciarlo morire. Dal trailer allegato in cima a questa notizia apprendiamo che l'uscita del gioco è ora previsto per l'autunno del 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, Epic Games Store e GOG. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One, annunciate in prima battuta quando il gioco doveva vedere la luce nel 2021, sono dunque state cancellate. Per il reveal del gameplay bisognerà fortunatamente attendere meno tempo, essendo stato fissato al mese di gennaio 2024.

In occasione del ri-annuncio Paradox si è finalmente decisa a rivelare l'identità dello studio che ha ereditato le redini dello sviluppo: si tratta di The Chinese Room, software house che in passato ha dato alle stampe giochi come Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs ed Everybody's Gone to the Rapture. Attualmente lo studio britannico sta lavorando anche su Still Wakes the Deep, un gioco horror in prima persona di stampo narrativo, anch'esso previsto nel 2024.

In un comunicato ufficiale, il Vice Presidente di World of Darkness ha rivelato di essere rimasto "immediatamente impressionato dalla proposta avanzata da The Chinese Room per Bloodlines 2", alimentata da una "passione vera per il materiale originale". Lo Studio Director di The Chinese Room, Ed Daly, ha a sua volta affermato che Bloodlines 2 può essere considerato come il progetto più ambizioso al quale hanno mai lavorato.