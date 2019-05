Alla scoperta dei Brujah di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox Interactive ha oggi svelato il primo clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: i Brujah! Sono ribelli e attaccabrighe che esaltano la forza bruta e celebrano il potere della loro linea di sangue.

Conosciuti come “Rabble” dagli altri Vampiri, i Brujah non sono mai stati una parte consistente della comunità dei Kindred di Seattle. Molti Brujah della città sono avanzi dei movimenti falliti di Anarch e affermano di non essere affiliati alle fazioni politiche di Seattle. I membri del clan Brujah si radunano in un "Bash", meglio descritto come un fight club per i non morti, dove affermano la loro superiorità fisica sugli altri clan.

I poteri dei Brujah sono travolgenti così come le loro convinzioni. I giocatori che si uniscono ai Rabble possono sbloccare due antiche discipline che migliorano le loro abilità fisiche: Potence e Celerity. Potence è la disciplina distintiva dei Brujah e impregna i loro corpi di non-morti con la forza dei Kindred - nessuno può sottovalutare la forza dei Brujah. Mentre Potence aumenta la forza, Celerity aumenta la velocità dei Brujah, permettendo loro di colpire più velocemente, schivare più velocemente e scappare in maniera più agile rispetto a qualsiasi creatura mortale.

Potence

Fist of Caine - Un pugno devastante che trasforma i muri in macerie e getta in aria i nemici. Gli upgrade di Fist of Cain aumentano ulteriormente gli effetti devastanti.

Earthshock - Distrugge il terreno tramite una forza titanica, creando un'onda d'urto attorno al giocatore che danneggia e abbatte chiunque osi allontanarsi troppo. L'upgrade di Earthshock scatena ulteriormente l'assalto del Brujah, danneggiando chiunque sia stato colpito dal cataclisma.

Celerity

Unseen Storm - Permette di spostarsi in qualsiasi direzione a gran velocità scomparendo momentaneamente dalla vista, permettendo di attaccare, schivare i nemici o di allontanarti prima che la polvere si sia stabilizzata. Gli upgrade migliorano ulteriormente gli effetti di Unseen Storm.

Accelerate - Permette di muoversi così velocemente da far rallentare il mondo circostante. Gli assalitori sembrano congelati nei loro attacchi, le macchine strisciano in avanti, le pallottole si congelano e il vampiro può eseguire acrobazie che, con un brano anni '80 in sottofondo, potrebbero creare una scena cinematografica fantastica. Gli upgrade migliorano ulteriormente gli effetti di Accelerate.

Inoltre, se utilizzi Potence o Celerity davanti a un mortale, violerai le regole della Masquerade. I giocatori che si uniranno al clan Brujah, possono utilizzare queste discipline in aggiunta ai poteri individuali da Thinblood.