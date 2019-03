Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si svolgerà interamente di notte

In questi giorni incredibilmente ricchi di annunci, alcuni dei quali decisamente inaspettati, c'hanno pensato i ragazzi di Paradox Interactive e Hardsuit Labas ad aggiungere ulteriore carne al fuoco con la presentazione di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il titolo, in arrivo nel 2020, riporterà i videogiocatori nel Mondo di tenebra a ben 16 anni di distanza dalla pubblicazione del primo, indimenticato primo capitolo. In una recente intervista concessa a Dualshockers, il direttore creativo Martin Ka’ai Cluney ha avuto modo di parlare del modo in cui il tempo trascorrerà nel gioco, svelando che il team ha deciso di non inserire il ciclo/giorno notte. Le ragioni vanno hanno a che fare con il setting della produzione che, appunto, coinvolge l'oscurità e i vampiri: "Per quanto riguarda il ciclo/giorno notte, lo abbiamo escluso. Non crediamo possa apportare particolari vantaggi la sua introduzione. Vi muoverete sempre di notte, non c'è nulla che potrete fare di giorno".

Si tratta di una decisione più che comprensibile, che probabilmente incontrerà il favore di tutti i fan. Non si tratta neppure di un caso isolato, dal momento che ci sono anche altri giochi che hanno scelto di fare a meno della luce diurna a tutto beneficio del gameplay e dell'immersione nella storia: su tutti, i titoli della serie Batman: Arkham.

Il direttore creativo ha poi aggiunto che nel gioco sarà "effettivamente sempre l'1:30 del mattino", poiché i giocatori avranno modo di esplorare Seattle in un momento in cui "le persone sono a letto, i bar sono ancora aperti ed è troppo tardi per la maggior parte delle persone di fare qualcosa". Cosa ne pensate di questa decisione? In un'altra intervista, i ragazzi di Hardsuit Labas hanno spiegato che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non sarà un gioco open world.