Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 supporterà ray-tracing e NVIDIA DLSS

Alla Game Developers Conference di San Francisco, Paradox Interactive ha annunciato Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, un gioco di ruolo (RPG) ambientato in una Seattle fedelmente rivista in chiave World of Darkness. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo e verrà lanciato nel 2020.

Prodotto da Hardsuit Labs, Bloodlines 2 è il successore dell'iconico gioco di ruolo Vampire: The Masquerade - Bloodlines, celebre titolo dalla narrativa incalzante, serrati combattimenti corpo a corpo e personaggi intriganti e dalle storie nascoste. I giocatori vestiranno i panni di un vampiro e perseguiteranno le strade della città, cercando prede e manovrando complesse relazioni politiche, il tutto tentando di bilanciare il contrasto tra l’innato bisogno di sangue e la loro umanità.

NVIDIA GeForce RTX è partner grafico ufficiale di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. La casa di Santa Clara si dice entusiasta di lavorare con Paradox e Hardsuit Labs per portare sul campo il ray-tracing in tempo reale e la tecnologia NVIDIA DLSS.