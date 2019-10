Vampire The Masquerade Bloodlines 2: svelata una nuova fazione

Paradox Interactive ha dato informazioni sulla nuova fazione giocabile con cui i giocatori potranno schierarsi in Vampire The Masquerade Bloodlines 2: i Newcomers.

I Newcomers sono la fazione più misteriosa di Seattle, nessuno sa da che parte dell’Europa arrivino, o del perché Prince Cross gli ha improvvisamente dato accesso esclusivo al campo di caccia del distretto universitario. Questa fazione è composta per la maggior parte da Tremere – stregoni ossessionati dalla magia del sangue, accademici, studenti e altro ancora. Guidati dal carismatico “Professore” Viktor Goga, i Newcomers sono in conflitto con i Baron, i quali li considerano i loro rivali più impegnativi.

"Mi rendo conto che saranno in molti a Seattle che ti scoraggeranno ad unirti a noi.

Siamo una minaccia per la loro stabilità – l’inevitabile pressione che cambia il modo in cui il sangue scorre in città." Elif Parmak, mano destra di Viktor Goga

Ricapitolando, le fazioni di Bloodlines 2 sono gruppi di Kindred uniti sotto uno stendardo comune, che condividono spesso un'area di caccia o che sono legati da un obiettivo politico o economico. Le fazioni competono tra loro per il controllo, l'influenza e, soprattutto per sangue delizio che scorre fra le vie della città. In Bloodlines 2, i giocatori si uniranno a una fazione, si scontreranno con le altre e manovreranno pedine in un mortale gioco di politica che avrà un impatto diretto sul futuro di Seattle.