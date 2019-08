Vampire The Masquerade Bloodlines 2: vampiri all'assalto nella nostra Video Anteprima

La Gamescom 2019 ha chiuso i battenti, ma il nostro reportage non si è ancora concluso. Durante la fiera tedesca, gli inviati di Everyeye hanno avuto modo di testare anche la demo di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, che era già stata mostrata allo scorso E3.

Il principale proposito della produzione, ovvero l'enorme libertà di scelta concessa ai videogiocatori, si è manifestato con sorprendente efficacia durante la prova del nostro Alessandro Bruni. Pur trovandosi dinanzi alla medesima sezione presentata alla fiera losangelina, le decisioni hanno modellato uno scenario molto differente, sia in termini narrativi che ludici. All'inizio del gioco è possibile scegliere il background del Thin Blood protagonista, un vampiro di rango inferiore che prima di accettare la sua nuova natura era un poliziotto oppure un giornalista. Dopo la benedizione oscura, bisogna scegliere tra varie famiglie, ognuna con specifici poteri che cambiano radicalmente l'approccio ai livelli e ai combattimenti, merito anche di un level design di ottima fattura. Lungo la storia sarà inoltre possibile affiliarsi a diversi clan, meccanica che donerà ulteriori sfumature alla progressione.

Se volete saperne di più sulla prova del nostro Alessandro, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e a leggere la corposa anteprima di Vampire: The Masquerade - Blodlines 2. Il lancio del titolo di Paradox, ricordiamo, è previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC per il mese di marzo 2020.