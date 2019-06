Vampire The Masquerade Bloodlines 2: i vampiri allo scoperto nella Video Anteprima

Manca ancora un bel po' di tempo all'uscita di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, fissata nei primi mesi del prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One, ma all'E3 2019 i vampiri di Paradox si sono mostrati al pubblico in formato giocabile per la prima volta.

L'eredità che questo secondo capitolo sta cercando di raccogliere è decisamente pesante. Non a caso, mentre si dirigeva verso il booth, il nostalgico Tommaso "Todd" Montagnoli aveva paura che qualcosa potesse andare storto. Per fortuna, la realtà di tanto in tanto è in grado di sorprenderci. Bloodlines 2 non è ancora un titolo perfetto, ma sembra avere potenzialità enormi. L'intrigante e romantica città di Seattle è perfetta per fare da sfondo alle storie della Camarilla, e grazie ad un sapiente uso dell'Unreal Engine 4 offre un colpo d'occhio decisamente riuscito. Il framerate sembra essere ballerino, ma all'uscita mancano ancora molti mesi e c'è tutto il tempo per intervenire su questo aspetto. Molto lavoro dovrà essere svolto anche sulle animazioni, piuttosto legnose allo stato attuale.

