Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è ancora vivo: ecco i nuovi screenshot

Dopo un silenzio durato mesi, gli sviluppatori di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 tornano a parlare del gioco attraverso un piccolo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale.

Nel messaggio in questione viene confermato che il gioco è ancora in sviluppo e che prossimamente ne sapremo di più sia sul progetto che sulle sue edizioni speciali, i cui contenuti dovrebbero subire un aggiornamento. Chiunque abbia effettuato il preordine di una qualsiasi edizione riceverà quindi un rimborso e potrà poi valutare se effettuare il pre-order dopo i prossimi annunci, che dovrebbero arrivare nel corso del mese di settembre 2023.

Il team di sviluppo ha anche pubblicato cinque nuove immagini legate ad una versione Post-Alpha, le quali permettono di osservare alcuni scenari che troveremo nella versione finale come un bar, i vicoli di una città e un misterioso tempio. Purtroppo non sono state fornite indicazioni circa la possibile finestra di lancio, ma qualche mese fa non si escludeva l'arrivo di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 entro la fine dell'anno in corso.

Prima di lasciarvi alle nuove immagini del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Vampire The Masquerade Bloodlines 2.