Vampire the Masquerade Bloodlines 2, tra GDR e avventura: vi farà sentire un vero vampiro

In attesa del lancio di Still Wakes: The Deep nel 2024, gli sviluppatori di The Chinese Room offrono alcuni primi aggiornamenti sull'attesissimo Vampire the Masquerade: Bloodlines 2.

Dopo una prima fase creativa piuttosto travagliata, l'Action GDR a base di vampiri è stato affidato alla software house autrice di Everybody's Gone to the Rapture, che ha di recente confermato di aver assunto le redini del progetto. Tramite un primo community udapte, lo studio design director Alex Skidmore svela che oltre un centinaio di professionisti stanno lavorando a Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 dalla nuova sede di Brighton.

I lavori sul gioco, si apprende, hanno preso il via nel tardo 2020, con l'obiettivo di definire "un equilibrio tra gioco di ruolo e racconto d'avventura. Con la trama ricca e avvincente che ci si aspetta da un adventure game, ma con la libertà da GDR che permette di soddisfare le proprie fantasie da vampiro". Dall'avvio del progetto, racconta Ales Skidmore, gli autori di The Chinese Room si sono recati più volte a Stoccolma, per discutere con i creatori del World of Darkness della direzione da intraprendere.

Dopo la pubblicazione del trailer di ri-annuncio di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, la software house garantisce di star costruendo un'esperienza stratificata. Le fasi slegate dal combattimento, promette il community update, offriranno sfide che solo un vampiro potrebbe portare a termine. Parallelamente, il combat system farà sentire i giocatori dei veri e propri predatori della notte. Un approccio nuovo rispetto a quanto testato nelle prime fasi, che trovavano la propria ispirazione in titoli quali Dishonored.

Dopo il lungo silenzio che aveva ammantato la produzione, i prossimi aggiornamenti su Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 arriveranno tra due settimane e porranno al centro della scena la componente narrativa del gioco, descritta da The Chinese Team come neo-noir.