Vampire: The Masquerade - Coteries of New York annunciato per PC e Switch

A quanto pare, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non è l'unico gioco appartenente all'universo di World of Darkness in arrivo. Quest'oggi, a sorpresa, Draw Distance ha annunciato Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, una nuova esperienza narrativa per giocatore singolo per PC e Nintendo Switch.

La storia del gioco, che sarà ambientata nella Grande Mela, ruoterà attorno alla rivalità tra due fazioni di vampiri: i tradizionalisti Camarilla e gli indipendentisti Anarchs. Stando alle prime informazioni fornite da Draw Distance, i giocatori potranno scegliere tra una serie di personaggi appartenenti a clan differenti: ognuno di essi offrirà poteri distintivi (Discipline), approcci diversi alle questioni di natura etica e linee di dialogo uniche. Saranno presenti alcune quest dedicate in maniera specifica ai personaggi in questione, durante le quali i giocatori avranno l'opportunità di creare un proprio circolo e instaurare dei rapporti con gli NPC, al fine di ottenere la loro lealtà. La storia e i finali, di conseguenza, cambieranno in base alle scelte effettuate, garantendo anche un elevato fattore di rigiocabilità.

Il gioco vero e proprio non è ancora stato mostrato, pertanto non sappiamo come sarà strutturato il gameplay. Gli sviluppatori, in ogni caso, promettono un'ambientazione d'atmosfera e il pieno rispetto nei confronti delle tematiche mature tipiche di World of Darkness. Le storie narrate in Coteries of New York, tra l'altro, verranno incorporate nella lore ufficiale di Vampire: The Masquerade 5th Edition.

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York è al momento previsto nel corso del 2019 esclusivamente su PC e Nintendo Switch. Se il gioco avrà successo, gli sviluppatori prenderanno in considerazione anche le versioni per PlayStation 4 e Xbox One. Allegati a questa notizia trovate il trailer dell'annuncio e una serie di artwork.