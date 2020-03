Vampire The Masquerade Coteries of New York arriva a marzo su Switch

Lo sviluppatore Draw Distance ha annunciato che Vampire The Masquerade Coteries of New York per Nintendo Switch sarà disponibile su eShop dal 24 marzo, a seguire faranno la loro comparsa anche le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One.

Il gioco è stato pubblicato su PC lo scorso mese di dicembre, il porting per console includerà nuovi assets per personaggi e ambientazioni, migliorie al comparto audio e la correzione di alcuni bug, queste novità saranno disponibili anche su Windows tramite aggiornamento gratuito.

Vampire The Masquerade Coteries of New York è una graphic novel interattiva ambientata nel World of Darkness, gli sviluppatori e gli autori della serie hanno inoltre confermato che la loro del gioco troverà spazio in Vampire The Masquerade 5th Edition, facendo quindi parte degli eventi canonici.

Su PC il gioco è stato accolto discretamente da pubblico e critica pur non brillando in valori assoluti, vedremo come il pubblico console accoglierà questo particolare progetto.