Vampire The Masquerade Coteries of New York gratis: gioco omaggio con Swansong

A pochi giorni dal lancio di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, atteso gratis su PC e PlayStation 5, l'immaginario vampiresco della saga accoglie un'interessante iniziativa.

Per festeggiare il prossimo debutto di Vampire The Masquerade: Swansong, il team di Paradox Interactive ha infatti deciso di proporre un'offerta a tutti i giocatori intenzionati ad acquistare il GDR. Effettuando il preordine del gioco nella sua versione digitale, sarà infatti possibile ottenere in omaggio anche una copia - sempre digitale - di Vampire The Masquerade: Coteries of New York. Gli appassionati potranno così mettere le mani gratuitamente sulla precedente avventura videoludica ambientata nell'immaginario del World of Darkness.



L'offerta relativa ai preordini di Vampire The Masquerade: Swansong è limitata alle versioni console del titolo, atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Purtroppo, non è al momento prevista un'iniziativa simile per l'edizione PC del GDR, nonostante un debutto in simultanea in programma per il prossimo 19 maggio 2022. Escluso dalla promozione anche il Nintendo eShop, con la versione di Vampire The Masquerade: Swansong per Nintendo Switch ancora priva di una data di lancio definitiva.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del GDR vampiresco, vi rimandiamo al provato di Vampire The Masquerade: Swansong, a firma del nostro Marco Mottura.