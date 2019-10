Vampire The Masquerade Coteries of New York si mostra in un nuovo video gameplay

Tra la miriade di titoli a tema Vampire: The Masquerade in arrivo nei prossimi mesi c'è anche Coteries of New York, visual novel disponibile a breve su PC e Nintendo Switch di cui è possibile vedere un filmato di gameplay fresco di pubblicazione.

il video, della durata di poco meno di 2 minuti, ci mostra in movimento il titolo ambientato nell'universo della quinta edizione di Vampire: The Masquerade, consentendoci di dare uno sguardo all'interfaccia utente e ad alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura. Per chi non lo sapesse, il gioco darà la possibilità di scegliere tra svariati protagonisti appartenenti a clan diversi, ognuno con delle linee di dialogo uniche e delle abilità speciali che porteranno a situazioni di vario genere. Il titolo implementa anche un sistema di scelte e la possibilità di stringere legami più o meno forti con gli NPC, il che ne aumenta a dismisura la rigiocabilità.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade – Coteries of New York arriverà il prossimo 4 dicembre 2019 su Steam e solo nei primi mesi del 2020 farà il proprio debutto sulla console ibrida Nintendo.

A proposito dei giochi ambientati nello stesso universo, sapevate che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato posticipato?