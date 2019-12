Posticipo per Vampire The Masquerade Coteries of New York: nuovo trailer per il gioco

Annunciato ufficialmente nel corso dell'estate di quest'anno, Vampire: The Masquerade - Coteries of New York si prepara ad approdare sul mercato videoludico. I giocatori, tuttavia, dovranno attendere qualche giorno in più.

Inizialmente prevista per il 4 dicembre 2019, la data di uscita della versione PC del gioco è stata infatti recentemente posticipata dal team di sviluppo. Fortunatamente, il nuovo esordio di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York non è particolarmente lontano: il titolo di Draw Distance sarà disponibile a partire dal prossimo 11 dicembre. Il team ha motivato il posticipo spiegando di voler dedicare più tempo alla rimozione di bug e alla rifinitura della componente visiva del gioco.

Per ingannare la breve attesa che separa i giocatori dal primo esordio del RPG, Draw Distance ha pubblicato un trailer interamente dedicato ai companion di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. In chiusura, il filmato conferma l'arrivo del gioco su Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Le versioni console di Vampire The Masquerade - Coteries of New York arriveranno nel corso del primo trimestre del 2020. Per maggiori informazioni, segnaliamo che è disponibile un recente gameplay trailer di Vampire:The Masquerade - Coteries of New York.