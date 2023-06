Vampire: The Masquerade - Justice: la serie sbarca anche su Oculus Quest e PS VR2

La giornata di ieri, 1 giugno 2023, è stata alquanto significativa per il mondo del gaming su realtà aumentata:l'annunciato Meta Quest Gaming Showcase 2023 è stato foriero di importanti novità per la VR sull'ecosistema Meta Quest e non solo, grazie alla presentazione di tante produzioni che arriveranno nel prossimo futuro.

Tra le sorprese dello show non possiamo non citare il sequel di Asgard's Wrath, il quale segna l'arrivo di una nuova tappa nel lungo viaggio dalle tinte action GDR pubblicato su Oculus Rift nel 2019. Eppure, il Meta Quest Showcase è stato segnato anche da un altro importante annuncio: i ragazzi di Fast Travel Games hanno presentato ufficialmente Vampire: The Masquerade Justice, un'avventura in VR attualmente prevista per la fine dell'anno corrente.

"Sei un vampiro. Colpisci dall'ombra e bevi il sangue di prede mortali e di vampiri. In una narrazione grintosa che include diverse missioni secondario e opzioni di dialogo, esplora una Venezia oscura e misteriosa per migliorare le vostre abilità e diventare l'arbitro finale della giustizia". La prossima esperienza ideata dai ragazzi di Ghost Signal A Stellaris Games promette di offrire un'esperienza ruolistica dalle tinte adventure inedita.

Riprendendo a piè pari l'universo narrativo di Vampire: The Masquerade, l'avventura in uscita nei prossimi mesi potrà essere giocata da tutti i possessori di Quest 2, Quest 3, Quest PRO e PlayStation VR 2.