Vampire The Masquerade Shadows of New York annunciato con un trailer! In arrivo nel 2020

In un anno denso di novità per gli appassionati del celebre gioco di ruolo dalle atmosfere vampiresche, giunge un ulteriore interessante annuncio da parte di Draw Distance.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato ufficialmente Vampire the Masquerade - Shadows of New York, svelato tramite la pubblicazione a sorpresa di un primo teaser trailer. Il filmato, purtroppo piuttosto breve ed enigmatico, può essere visionato direttamente in apertura a questa news. Draw Distance ha confermato che Shadows of New York sarà una visual novel che si presenta come un'espansione stand alone complementare al già disponibile Vampire the Masquerade - Coteries of New York. Mentre quest'ultimo viene descritto come una generale introduzione alla Quinta Edizione del GDR, Shadows of New York promette di porre i giocatori, sia neofiti sia veterani, nei panni di un membro del clan Lasombra.



Al momento, non è stata annunciata una data di uscita specifica per Vampire the Masquerade - Shadow of New York, ma Draw Distance ha confermato che il gioco sarà pubblicato nel corso del 2020. Tra le piattaforme di destinazione, figurano PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.In attesa di maggiori dettagli su questa nuova produzione videoludica ambientata nell'universo ruolistico di Vampire The Masquerade, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di Vampire The Masquerade Coteries of New York, a dura del nostro Gabriele Carollo.