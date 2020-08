Vampire The Masquerade: Shadows of New York ha una data d'uscita su PC e console

La prima espansione di Vampire The Masquerade: Coteries of New York, la quale prende il nome di Shadows of New York, ha ora una data d'uscita ufficiale su tutte le piattaforme.

La graphic novel ambientata nell'universo di Vampire The Masquerade sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 10 settembre 2020 sulle seguenti piattaforme: PC (solo su Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Va precisato che l'espansione è stand alone e quindi non richiede ai giocatori di essere in possesso di Coteries of New York per essere giocata.

Esattamente come la versione standard del gioco, i requisiti di sistema minimi della versione PC sono incredibilmente accessibili. Ecco di seguito l'hardware necessario ad avviare il gioco stando a quanto scritto sulla pagina ufficiale Steam del prodotto:

Sistema operativo: Windows 7 SP1 o superiore

Processore: Dual Core 3 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: ​1 GB VRAM OpenGL 2.1+

Archiviazione: 2 GB di spazio disponibile

Avete già dato un'occhiata al trailer d'annuncio di Vampire The Masquerade: Shadows of New York? Vi ricordiamo inoltre che proprio di recente il Creative Director e il Narrative Designer di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 hanno abbandonato il progetto.