Vampire The Masquerade - Coteries of New York:ecco data d'uscita e piattaforme supportate

Piuttosto a sorpresa, nel corso del giugno di quest'anno, era stato mostrato al pubblico il primo trailer di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.

Nuovo progetto videoludico ambientato nell'universo narrativo di World of Darkness, il gioco si presenta come una nuova esperienza single-player. Originariamente atteso sul mercato nel corso dell'ultimo trimestre del 2019, Vampire: The Masquerade - Coteries of New York dispone ora di una data di pubblicazione precisa, almeno nella sua versione PC. Il nuovo RPG approderà infatti su Steam il prossimo 4 dicembre. Ancora priva di una data di lancio è invece la versione Nintendo Switch del progetto di Draw Distance: la nuova finestra di pubblicazione del titolo sulla console della Casa di Kyoto è ora fissata per il primo trimestre del 2020.



Non è invece ad ora confermato l'arrivo di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York sulle console Sony e Microsoft. Il team di sviluppo ha tuttavia annunciato di aver avviato delle trattative con Paradox Interactive per una eventuale versione del gioco per PlayStation 4 e Xbox One. Probabilmente, ulteriori dettagli in merito saranno condivisi da Draw Distance nel corso del prossimo futuro. Siete felici di queste novità?



Ne approfittiamo per segnalare che nel corso della giornata odierna, Bigben Games ha annunciato Vampire: The Masquerade - Swansong.