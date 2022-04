Vampire The Masquerade Swansong: quali sono i bonus preordine? Lo svela il nuovo video

Di ritorno dal World of Darkness con il primo video gameplay di Vampire The Masquerade Swansong, Nacon ci rituffa nelle atmosfere horror della nuova avventura di Big Bad Wolf per svelare i bonus previsti per gli acquirenti in preordine del titolo ormai prossimo al lancio su PC e console.

Il publisher francese invita tutti gli appassionati del genere a prenotare Swansong per ricevere diversi contenuti a tema con la serie di Vampire The Masquerade. Il preordine della versione digitale consentirà ai fan di ottenere immediatamente il gioco Vampire The Masquerade Coteries of New York e un pacchetto di abiti alternativi per Galeb, Emem e Leysha.

Chi deciderà di prenotare la versione retail di Swansong potrà ottenere l'Outfit Pack alternativo offerto ai preorder dell'edizione digitale e, in aggiunta, il vinile della colonna sonora originale composta da Olivier Deriviere.

La commercializzazione di Vampire The Masquerade Swansong è prevista per il 19 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre la versione Nintendo Switch non ha ancora una data di lancio. Nel video che campeggia a inizio articolo potete ammirare i personaggi che graviteranno attorno alla Camarilla di Boston, la società segreta che unisce la maggior parte dei vampiri di questa avventura che riadatta il gioco di ruolo di Vampire The Masquerade.