Vampire The Masquerade Swansong: il Gameplay Reveal mostra il GDR narrativo in azione

A un mese esatto dall'ultimo video sui personaggi di Vampire The Masquerade Swansong, gli studi Big Bad Wolf pubblicano il Gameplay Reveal che mostra finalmente in azione i protagonisti del nuovo GDR narrativo edito da Nacon.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house francese ci rituffa così nelle atmosfere livide del World of Darkness per farci indossare idealmente i panni di Galeb, vampiro di 300 anni, e Leysha, la non-morta ammirata nel video di presentazione confezionato per l'E3 2021 da Nacon.

Il titolo, lo ricordiamo, sarà caratterizzato da una forte componente narrativa e verterà attorno alle gesta compiute sia da Galeb che da Leysha nella cornice della Camarilla, la società segreta a cui fanno capo la maggior parte dei vampiri di Boston (e non solo).

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, e alle immagini in-engine che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che la commercializzazione di Vampire The Masquerade Swansong è prevista per il 19 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qui, invece, trovate gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, il 'progetto maggiore' ambientato nel World of Darkness attualmente in lavorazione (non senza problemi) presso gli studi interni di Paradox.