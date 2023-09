Vampire The Masquerade Swansong, grandi novità in arrivo: il gioco esce su Nintendo Switch

Dopo esserci intrattenuti per diverse ore con il thriller tra sangue e vampiri di Vampire The Masquerade Swansong, è arrivato il momento per la produzione targata Big Bad Wolf e Nacon di compiere il grande salto: come un fulmine a ciel sereno, infatti, Vampire The Masquerade Swansong è stato avvistato su Nintendo Switch.

Siete pronti a rivivere il grande viaggio sulla console ibrida della grande N? Il momento di tornare a vestire i panni dei tre vampiri che hanno caratterizzato l'avventura uscita nel maggio 2023 è dietro l'angolo: Vampire The Masquerade Swansong è in arrivo su Switch. I giocatori potranno quindi tornare ad usare i poteri dei tre protagonisti "in maniera intelligente". "Trova il giusto equilibrio tra il tuo lato umano e quello animale in una storia al cardiopalma, dove le tue scelte decideranno il destino della città di Boston".

L'uscita di Vapire The Masquerade Swansong è prevista per il 28 settembre di quest'anno. "Ti diamo il benvenuto nel mondo delle tenebre. E se i vampiri esistessero davvero? Se questi predatori assetati di sangue vivessero tra noi e fossero organizzati in società complesse che per migliaia di anni hanno ordito oscuri complotti?, cita la descrizione del gioco presente nella scheda del titolo sul sito ufficiale di Nintendo. Vampire The Masquerade Swansong è venduto al prezzo di 59,99 euro ed è attualmente prenotabile su Nintendo Switch. Dopo aver visto sin dai primi mesi dell'anno scorso il gameplay reveal di Vampire The Masquerade Swansong in azione, è tempo di vedere ciò che il prodotto ha da offrire sulla nota console ibrida.