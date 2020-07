Vampire The Masquerade Swansong si mostra in un trailer cinematografico

Lo showcase Nacon Connect, il primo della storia dell'azienza, è cominciato con un trailer cinematografico di Vampire: The Masquerade - Swansong.

Il filmato ha contribuito a porre le basi di questo promettente RPG narrativo sviluppato da Big Bad Wolf, che comincia con l'unificazione delle città di Boston e Hartford, volta alla gestione delle riserve di sangue per i vampiri a supporto della Masquerade. Un evento che, secondo la voce fuori campo, contribuisce a riscrivere la storia della Camarilla di Boston e dare il via ad una nuova era.

La proiezione del trailer cinematografico è stata seguita da un intervento del Quest Designer Eliott Hipeau, che ha spiegato che i giocatori potranno impersonare tre personaggi diversi, ognuno appartenente ad un differente clan della Camarilla. Le loro storie saranno interconnesse, e le scelte compiute durante l'avventura influenzeranno la storia della città di Boston.

Vampire: The Masquerade - Swansong è atteso nel corso del 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC via Epic Games Store e Nintendo Switch.