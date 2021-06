Vampire The Masquerade Swansong: nuovo trailer incentrato sull'enigmatica Leysha

Il PC Gaming Show dell'E3 2021 è l'occasione per dare una nuova occhiata a Vampire The Masquerade: Swansong, il gioco di ruolo in sviluppo presso Big Bad Wolf e parte del World of Darkness, la cui uscita è attesa nel 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Il trailer è incentrato sulla figura della vampira Leysha, coinvolta in una serie di complesse relazioni e il cui unico interesse è quello di proteggere sua figlia da qualunque tipo di minaccia, noncurante delle possibili conseguenze che le sue azioni possono comportare. Il titolo ruolistico prodotto da Nacon avrà una forte componente narrativa e si tratterà di un'esperienza single player dove il giocatore prenderà il controllo di tre diversi vampiri, ciascuno di essi dotato di proprie caratteristiche che andranno un poco alla volta sviluppate per consentire loro un'interazione sempre più totale con il vasto mondo di gioco che li circonda.

Per il momento gli sviluppatori non hanno ancora deciso una data d'uscita specifica per Vampire The Masquerade Swansong, ma con il titolo che per il momento è ancora previsto per quest'anno si spera di avere presto informazioni in tal senso. Si attendono ulteriori novità anche su un altro attesi titolo dello stesso brand: Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è stato rinviato e anche per esso si aspetta di scoprire quando finalmente debutterà sul mercato.