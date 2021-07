Vampire The Masquerade Swansong: il nuovo video presenta Galeb, il vampiro di 300 anni

In coincidenza dello show digitale del NACON Connect 2021, gli autori di Vampire The Masquerade Swansong hanno mostrato un nuovo video incentrato sul personaggio di Galeb, uno dei tre protagonisti interpretabili.

Il filmato confezionato dal team di sviluppo di Big Bad Wolf ci reimmerge nelle atmosfere a tinte oscure del World of Darkness per farci indossare idealmente i panni di Galeb, un vampiro di 300 anni descritto come "giusto e insensibile".

Il personaggio di Galeb, come possiamo intuire osservando il video, avrà un ruolo fondamentale negli eventi che coinvolgeranno la Camarilla, la società segreta di cui fanno parte la maggior parte dei vampiri. Insieme a Galeb ci sarà anche l'enigmatica Leysha, la vampira ammirata nel video dell'E3 2021 con scene che hanno confermato la forte componente narrativa dell'esperienza singleplayer da vivere nell'universo in salsa horror di Swansong.

Cosa ne pensate del trailer del NACON Connect? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che la commercializzazione di Vampire The Masquerade Swansong è prevista nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.