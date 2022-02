Vampire The Masquerade Swansong: personaggi, abilità e meccaniche di gioco nel nuovo video

Dopo una breve latitanza, gli sviluppatori di Big Nad Wolf Studio sono tornati a parlare di Vampire: The Masquerade Swansong e degli elementi principali che caratterizzano la nuova avventura ruolistica a tema vampiresco.

Ad un paio di mesi dall'ultimo rinvio Vampire: The Masquerade Swansong torna sotto ai riflettori grazie ad un nuovo videodiario pubblicato da Nacon America e Big Nad Wolf Studio. Nel filmato il lead quest designer dello studio, Eliott Hipeau, descrive gli elementi principali che rendono unico il gioco di ruolo narrativo basato sul celebre franchise. Si apprende quindi che i giocatori potranno scegliere di iniziare la propria avventura con uno dei tre personaggi presenti nel gioco, ognuno dei quali dotato di un preciso carattere e skill specifiche. Ovviamente, come ogni vampiro che si rispetti, il protagonista avrà bisogno di sangue per poter poter utilizzare appieno le proprie capacità: i giocatori dovranno quindi bilanciare al meglio l'uso delle proprie abilità, stando sempre ben attenti al contesto umano in cui è inserita l'intera narrazione.

Ogni interazione avrà infatti un effetto diretto sul mondo di gioco: i dialoghi con i vari NPC presenti nel gioco prenderanno la forma di un vero e proprio duello basato su skill specifiche e a seconda delle scelte fatte l'esito sarà differente. Hipeau ha poi sottolineato come Swansong abbia l'ambizione di essere la perfetta trasposizione videoludica dei giochi di ruolo cartacei ambientati nel World of Darkness: sebbene le meccaniche siano state riadattate al media, i fondamenti e le regole del gioco saranno quindi quanto più fedeli possibile.

In conclusione lo sviluppatore ha ricordato che Vampire: The Masquerade Swansong uscirà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il prossimo 19 maggio. La versione per Nintendo Switch è stata invece rimandata a data da destinarsi.