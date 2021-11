Vampire The Masquerade Swansong rinviato ancora, non uscirà a febbraio 2022

Nacon e Big Bad Wolf Studio hanno annunciato un nuovo rinvio per Vampire The Masquerade Swansong, inizialmente atteso per quest'anno, il gioco era stato rinviato a febbraio 2022 e ora rimandato ancora, con data di uscita fissata al 19 maggio 2022.

Il team di sviluppo ringrazia il pubblico per la pazienza e l'attenzione dedicata al progetto, lo studio ha bisogno di più tempo per adattare l'esperienza di Vampire The Masquerade Swansong in un videogioco, si tratta di un lavoro che richiede impegno e dedizione dal momento che Swansong presenta numerosi personaggi, scelte, dialoghi e opportunità di gioco, aspetti che richiedono tempo per essere perfezionati.

Non è una decisione presa a cuor leggero, fanno sapere i ragazzi di Big Bad Wolf Studio, certamente le difficoltà legate all'emergenza Covid-19 in Europa hanno reso tutto più complicato e rallentato la schedule, da qui la necessità di un rinvio così da avere qualche mese di tempo in più per potersi dedicare alle fasi di pulizia e controllo qualità, con l'obiettivo di consegnare ai giocatori un titolo all'altezza delle aspettative e che rispetti gli standard di qualità del franchise Vampire.

Vampire The Masquerade Swansong arriverà il 19 maggio 2022 su PC (via Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.