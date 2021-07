Vampire The Masquerade Swansong è stato rinviato: uscirà nel 2022

In occasione del Nacon Connect, gli sviluppatori di Big Bad Wolf hanno mostrato un nuovo trailer cinematico di Vampire The Masquerade Swansong incentrato su Gabel, il vampiro con 300 anni. Sfortunatamente, lo studio ha anche diffuso una notiza non particolarmente positiva per chi attendeva con ansia il titolo ruolistico.

Inizialmente previsto al lancio entro quest'anno, Vampire The Masquerade Swansong sarà pubblicato non prima di febbraio 2022, come precisato da Nacon e Big Bad Wolf. Il titolo arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e, con delle versioni appositamente ottimizzate, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il progetto si pone l'obiettivo di consegnare nelle mani del giocatore una profonda esperienza single player in cui saranno le decisioni personali a ricoprire un ruolo cruciale nel corso dell'avventura. Sarà possibile vestire i panni di tre vampiri facenti parte dei clan della Camarilla, e le loro storie si intrecceranno per cambiare le sorti della città di Boston. Fino ad ora abbiamo potuto approfondire la conoscenza del succitato Gabel ed anche dell'enigmatica Leysha.

Swansong è soltanto uno dei tanti progetti attualmente in sviluppo ambientati nell'universo di World of Darkness. Tra gli altri titoli che attendiamo abbiamo il battle royale Bloodhunt e soprattutto Bloodlines 2, che però è andato incontro a dei seri problemi di sviluppo che ne hanno sancito il rinvio al 2022.