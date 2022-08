Un vampiro, un albergo e tanta voglia di stupire: alla scoperta di Bloody Hell Hotel

Gestire un albergo nei panni di un vampiro e nel frattempo anche nutrirsi della clientela non deve essere affatto semplice: ecco Bloody Hell Hotel, un gioco decisamente originale.

L'ultima, bizzarra esperienza interattiva in sviluppo presso il team di Unfold Games trae spunto dal folklore dark, dai romanzi e dai film più iconici sui vampiri per dare forma a un gestionale in soggettiva dai toni scanzonati e volutamente sopra le righe.

Il concept su cui si basa il titolo è la perfetta cartina tornasole del gameplay promessoci dagli autori di Unfold: un povero vampiro si vede costretto a trasformare il suo maniero in una calamita per turisti nella speranza, così facendo, di racimolare il denaro da spendere nelle ristrutturazioni richieste per evitare che la sua vecchia dimora cada definitivamente in rovina.

Lo spirito imprenditoriale del nostro atipico alter-ego si scontrerà però con la sua indole malvagia... e con la sua dieta rigorosamente a base di sangue! Starà ai giocatori, quindi, capire come riuscire a far quadrare i conti dell'albergo a dispetto dell'indole omicida del padrone di casa. Sul fronte del gameplay, gli sviluppatori promettono di offrirci un'esperienza ispirata a Stardew Valley, con una solida componente gestionale legata alla personalizzazione dell'hotel e delle sortite nel genere dei dungeon crawler quando dovremo dare la caccia agli ignari ospiti dell'albergo.

