Vampyr: basteranno 500.000 copie per generare profitti

Intervistato da MC UK, il CEO diCédric Lagarrigue ha parlato, tra le altre cose, del possibile successo di, ribadendo come la compagnia abbia alte aspettative per il gioco Dontnod.

A riguardo, Lagarrigue si esprime in questi termini: "E' sempre difficile fare previsioni per una nuova IP. Vampyr ha un budget solido, superiore a molti giochi di fascia media ma non è un blockbuster da 50 milioni di dollari. Tenendo conto della cifra investita, il gioco sarà un successo se venderà un milione di copie ma in realtà basteranno 500.000 unità per iniziare a vedere i primi profitti. Sono numeri che raggiungiamo e superiamo con gli altri giochi del nostro catalogo, Vampyr ha tutte le carte per fare bene sul mercato..."

Inizialmente atteso per novembre, Vampyr è stato rimandiamo a un non meglio precisato mese della primavera 2018.