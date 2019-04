Vampyr e Call of Cthulhu confermati per Switch nel 2019

Il publisher Focus Home Interactive ha annunciato che Vampyr arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2019 insieme a Call of Cthulhu, titolo fino ad oggi mai confermato per la console ibrida di Nintendo.

Entrambi i giochi sono stati pubblicati su PC, PS4 e Xbox One lo scorso anno riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, Vampyr in particolare ha venduto oltre un milione di copie convincendo Focus Home a rinnovare la partnership con lo studio francese Dontnod per un nuovo progetto.

Vampyr

"Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e sei appena diventato un vampiro. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini, infettati dall’influenza. Come vampiro, sei condannato a nutrirti di coloro che hai giurato di curare. Accetterai il tuo mostro interiore? Sopravvivi e combatti contro cacciatori di vampiri, skal non morti e altre creature soprannaturali. Usa i tuoi terribili poteri per manipolare e indagare nelle vite di chi ti circonda e scegli la tua prossima vittima. Lotta per convivere con le tue scelte… le tue azioni salveranno o condanneranno Londra."

Call of Cthulhu

"Call of Cthulhu, il videogioco ufficiale ispirato ai classici GdR carta e penna della Chaosium, ti porta in un mondo di follia inquietante popolato dai Grandi Antichi del leggendario universo di Lovecraft. 1924. L'investigatore privato Pierce è incaricato di indagare la tragica morte della famiglia Hawkins sulla remota Darkwater Island. Inaspettatamente, si ritrova in un mondo terrificante pieno di complotti, seguaci di sette e orrori cosmici. Niente è come sembra. La lucidità va e viene, spesso interrotta da voci nel buio..."