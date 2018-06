Vampyr debutta al primo posto della classifica inglese

Dopo aver debuttato il 5 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC, Vampyr è riuscito a piazzarsi in testa nella classifica inglese dell'ultima settimana: sul podio troviamo anche FIFA 18 e il nuovo God of War di Sony Santa Monica.

Di seguito riportiamo i dieci giochi più venduti della scorsa settimana nel Regno Unito:

Vampyr FIFA 18 God of War Detroit: Become Human Far Cry 5 Fallout 4 State of Decay 2 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Overwatch: Game of the Year Edition

Come possiamo vedere, God of War e FIFA 18 continuano a mantenere le prime posizioni della classifica, aiutati rispettivamente dagli sconto Days of Play e dalla pubblicazione gratuita del nuovo DLC dedicato ai mondiali di Russia 2018.

Molto positivo, quindi, il debutto del nuovo GDR vampiresco di Dontonod Entertainment: per saperne di più sul gioco, potete guardare la nostra Video Recensione di Vampyr. A questo indirizzo, invece, trovate alcuni consigli e strategie utili per iniziare al meglio l'avventura.