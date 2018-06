Vampyr è disponibile da oggi, Dontnod festeggia con il sanguinoso trailer di lancio

Vampyr, l’Action RPG dal forte comparto narrativo di Dontnod Entertainment, è oggi disponibile nei negozi: vesti i panni del Dr. Jonathan Reid, appena trasformatosi in vampiro, e preparati ad essere salvatore o carnefice di una Londra del 1918, su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In Vampyr seguirai il Dr Jonathan Reid, un famoso chirurgo specializzato nelle trasfusioni di sangue, che è appena tornato dalla Grande Guerra alla sua città natale, Londra, per scoprirsi diventato un vampiro. Essendo un uomo di logica e scienza, egli vedrà tutti i suoi dogmi e credi capovolti, ritrovandosi immerso in un mondo sovrannaturale pieno di società segrete, creature abominevoli e antichi ordini che hanno il compito di terminare la sua esistenza. Tutto questo viene accompagnato dal crollo della popolazione londinese, afflitta da una terribile malattia – e il Dr. Reid potrebbe essere l’unica speranza per fermarla.

Ogni singolo cittadino in Vampyr fa parte di una rete sociale interconnessa e il destino di uno di questi influenzerà necessariamente la vita di tutti gli altri, oltre che la narrazione del gioco intero. Ogni abitante ha la sua storia, la sua vita e i suoi obiettivi personali. Alcuni chiederanno il tuo aiuto, alcuni ti venderanno degli oggetti rari – e ognuno di loro può essere risparmiato o sacrificato durante l’avventura di Reid. Reid è un vampiro e il modo più veloce per diventare potenti e sbloccare nuove abilità sovrannaturali è bere il sangue degli umani. In Vampyr la domanda da porsi non è tanto “Devo uccidere?”, ma piuttosto “Chi dovrei uccidere?” Il dottore si troverà spesso a dover affrontare scontri mortali e ogni cittadino lo tenterà con il suo sangue, fonte di energia per Reid… ma ci saranno conseguenze.

Ognuno dei quattro distretti di Londra ha un livello di salute collegato direttamente con il numero di cittadini vivi, morti e ammalati. Nutrendosi raramente e mantenendo la popolazione in salute grazie all’utilizzo di medicinali, si potrà mantenere un equilibrio stabile. Tuttavia, se il livello di salute scende troppo, il distretto sarà invaso dalle creature sovrannaturali e ogni missione, negozio e cittadino che vivevano lì andranno persi per sempre. Il gioco potrà essere completato anche se tutti i distretti di Londra cadono nell’oscurità, ma l’esito sarà adatto a questa avventatezza. Le tue azioni salveranno o condanneranno Londra.