Vampyr: i due nuovi livelli di difficoltà sono ora disponibili assieme ad Ansel per PC

Come promesso, quest'oggi Dontnod Entertainment ha reso disponibili i due nuovi livelli di difficoltà per Vampyr.

Le due nuove modalità sono studiate per appagare sia i giocatori meno abili che quelli in cerca di sfide. La primo, Storia, riduce l'importanza dei combattimenti e si focalizza principalmente sulla narrativa. Difficile, invece, rende gli scontri molto più ardui del solito e riduce il quantitativo di esperienza acquisita dopo l'eliminazione dei nemici. Coloro che vogliono fruire dell'esperienza originale possono tranquillamente optare per la difficoltà Normale.

In aggiunta a ciò, su PC è stato introdotto il supporto a NVIDIA Ansel, che permette ai giocatori di mettere in pausa il gioco, muovere liberamente la telecamera e scattare degli screenshot personalizzati ad alta risoluzione. Ricordiamo che Vampyr è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il buon successo commerciale del gioco ha permesso a Focus Home Interactive di incrementare i guadagni.